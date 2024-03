Numa reedição da final do Masters 1000 de Indian Wells de 2023, o espanhol Carlos Alcaraz voltou a derrotar o russo Daniil Medvedev e conquistou o bicampeonato. Em uma partida que teve um longo primeiro set, com 69 minutos, o número 2 do mundo venceu com parciais de 7/6 (5) e 6/1, em jogo que teve 1h41min de duração.