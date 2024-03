A brasileira Bia Haddad está na segunda rodada do WTA 1000 de Miami. A cabeça de chave 11 desencantou contra Diane Parry, vencendo pela primeira vez a francesa, com virada por 3/6, 6/1 e 6/4. Assim, deixou para trás o fantasma de quedas na estreia. Ela havia perdido quatro jogos de abertura no ano e pela segunda vez seguida passou pela partida inaugural.