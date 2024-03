A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) divulgou o calendário dos torneios de 2025 nesta sexta-feira (22) com pequenas mudanças para oferecer "eventos aprimorados". Serão 60 competições ao longo da temporada, distribuídos por 29 países. Principal torneio do Brasil, o Rio Open terá início em 17 de fevereiro e conflitará com o ATP 500 de Doha.