Campeão do Masters 1000 de Indian Wells, o espanhol Carlos Alcaraz não conseguiu manter o embalo na quadra dura. Nesta quinta-feira (28), o número dois do mundo se despediu do Masters de Miami na fase de quartas de final ao sofrer dura derrota para o búlgaro Grigor Dimitrov, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h32min de duelo.