O alemão Alexander Zverev, número 5 do mundo, se classificou para a semifinal do Masters 1000 de Miami ao derrotar o húngaro Fabian Marozsan (57º) nesta quinta-feira (28). O número 5 do ranking mundial fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-5, em uma hora e 37 minutos.