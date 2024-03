Jannik Sinner está na semifinal do Masters 1000 de Miami e a um passo de decidir a competição pela terceira vez na carreira - perdeu em 2021 para Hubert Hurcakz e em 2023 diante de Daniil Medvedev. O italiano passou pelas quartas de final com bom triunfo em duelo com o tcheco Tomas Machac, parciais de 6/4 e 6/2 nesta quarta-feira.