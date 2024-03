Os torcedores americanos têm apenas uma representante nas semifinais do WTA 1000 de Miami. Com o país em jejum desde a conquista de Sloane Stephens, em 2018, apenas com as estrangeiras disputando o título desde então, Danielle Collins é a esperança ao avançar às semifinais, na qual encara a cazaque Ekaterina Alexandrova, que eliminou Jessica Pegula e impediu um duelo entre tenistas dos Estados Unido. A outra semifinal desta quinta-feira reúne a russa Victoria Azarenka e a também cazaque Elena Rybakina.