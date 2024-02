O cearense Thiago Monteiro está classificado às quartas de final do Rio Open. Nesta quinta-feira (22), ele derrotou o paulista Felipe Meligeni por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, em 1h41min de partida disputada na Quadra Guga Kuerten, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.