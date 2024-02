Thiago Wild está nas quartas de final de um torneio a nível ATP 500 pela primeira vez na carreira. Depois de conquistar o título do ATP 250 de Santiago, no Chile, em 2020, o tenista brasileiro jamais conseguiu ir tão longe em torneios desta magnitude. O feito ocorre no Rio Open, onde se garantiu após vitória em jogo de dois dias diante do espanhol Jaume Munar.