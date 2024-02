Os tenistas brasileiros continuam somando grandes resultados no Rio Open, disputado no Jockey Club Brasileiro. Nesta quarta-feira (21), quem fez história foi o jovem João Fonseca, de 17 anos, que estreou na competição com bela vitória diante do francês Arthur Fils, sétimo cabeça de chave e 36º do mundo, na quadra Gustavo Kuerten.