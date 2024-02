Iga Swiatek continua empilhando vitórias em 2024. Após eliminação precoce na terceira rodada do Aberto da Austrália, a líder do ranking vem em sequência de sete triunfos no Oriente Médio. Nesta quinta-feira (22), superou a chinesa Qinwen Zheng por fáceis 6/3 e 6/2 para avançar à semifinal do WTA 1000 de Dubai. A polonesa já vinha do título em Doha e pode erguer o segundo troféu seguido.