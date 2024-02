O gaúcho Rafael Matos e o colombiano Nicolas Barrientos emplacaram, nesta quinta-feira (22), mais uma vitória no Rio Open. Com isso, garantiram vaga na semifinal de duplas do maior torneio da América do Sul, disputado no piso de saibro, com premiação acima dos US$ 2 milhões (R$ 9,9 milhões) e que é da categoria 500 da ATP.