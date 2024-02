O Corinthians finalmente apresentou, nesta terça-feira, o meia argentino Rodrigo Garro para a torcida corintiana, em coletiva no CT Joaquim Grava. Já inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), o atleta está à disposição para defender o clube no Campeonato Paulista e vira mais uma opção para o clássico com o Santos, na Vila Belmiro, nesta quarta. Em sua primeira entrevista, ele falou da ansiedade em defender o clube.