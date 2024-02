A abertura da temporada do elenco principal das Gurias Coloradas reservou um reencontro com o Corinthians. No próximo domingo (11), os clubes irão duelar nas quartas de final da Supercopa Feminina. A partida marcada para o Beira-Rio será a oportunidade de melhorar o retrospecto contra as Brabas e trilhar o caminho para o primeiro título do ano.