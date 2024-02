No início da tarde desta segunda-feira (5), o Corinthians anunciou a demissão do treinador Mano Menezes, como consequência da pressão pela série negativa da equipe em campo. Derrotado por 3 a 1 em casa pelo Novorizontino, o Timão fechou a 5ª rodada do Campeonato Paulista na zona de rebaixamento da competição.