Após uma sequência de lesões que o fez perder torneios importantes com a seleção brasileira de vôlei, incluindo o Pré-Olímpico, no qual pediu dispensa por problemas médicos, o ponteiro Yoandy Leal afirmou estar totalmente recuperado fisicamente e que está na disputa por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, visando à conquista de uma medalha olímpica. Em Tóquio, ele esteve com a delegação que acabou ficando em quarto lugar, perdendo da Argentina na semifinal.