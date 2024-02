Mesmo sem contar com uma equipe para o revezamento misto em Doha, o Brasil assegurou uma vaga olímpica na prova 4x100 metros medley para homens e mulheres, nesta quarta-feira (14), no Mundial de Esportes Aquáticos, no Catar. A classificação veio porque rivais não conseguiram superar marca estabelecida pelo time brasileiro no Mundial do ano passado, em Fukuoka, no Japão.