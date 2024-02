A União da Ilha da Magia foi a grande campeã do Carnaval de Florianópolis de 2024. Com o samba enredo "Citius, Altius, Fortius! Os Deuses do Olimpo abençoando o Skate na Ilha da Magia!", a escola repetiu a conquista de 2023 no desfile na Passarela Nego Quirido.