O duelo entre Acelino Popó Freita x Kléber Bambam segue dando o que falar. A luta, dentro das regras do boxe, está marcada para o próximo sábado (24), no Vibra, em São Paulo, pelo Fight Music Show 4. Lenda do UFC, o lutador Anderson Silva comentou o confronto e mostrou preocupação com o combate entre um profissional aposentado e um amador.