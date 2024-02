A derrota na Supercopa Rei provocou mudanças no Palmeiras. Nem todas, porém, foram convenientes. Nesta quinta-feira, Abel Ferreira tentou estabelecer nova dinâmica no meio-campo alviverde, mas o ambiente da Arena Barueri, com baixa presença de torcedores, e o adversário frágil não contribuíram para uma boa partida. Mesmo desanimados, os atuais bicampeões do Paulistão derrotaram o Ituano por 2 a 0, com gols de Flaco López e Rony.