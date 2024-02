Após o franco-argelino Yanis Ghemmouri acusar uma lesão e abrir mão da luta do dia 2 de março, finalmente o UFC providenciou o novo adversário do gaúcho Vinícius “LokDog” Oliveira, com quem ele lutará na sua estreia no evento. O Ultimate confirmou, nesta terça-feira (27), o nome do sueco Bernardo Sopai (11 - 2) para o duelo diante do brasileiro no Arena do UFC Apex, em Las Vegas.