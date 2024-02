A classificação do Campeonato Carioca agora é real. Com a realização do jogo atrasado da terceira rodada entre Flamengo e Volta Redonda, todos os times estão com sete partidas disputadas. O rubro-negro, ao ganhar por 3 a 0 no Maracanã, neste sábado, agora figura como principal perseguidor do líder Fluminense, com 15 pontos, diante de 17 do rival.