Uma semana antes da disputa do Super Bowl LVIII, a NFL realizou o Pro Bowl Games da temporada, uma espécie de final de semana das estrelas da Liga. Os principais jogadores — mais votados pelo público do mundo todo — reuniram-se em Orlando, na Flórida, para a disputa de desafios e de uma partida de flag football. No fim do domingo (4), a Conferência Nacional (NFC) venceu por 64 a 59.