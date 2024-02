O Catar venceu a Jordânia por 3 a 1 neste sábado, no estádio Lusail, em Doha, e conquistou o título da Copa da Ásia. A equipe dona da casa teve todos os gols feitos de pênalti e com checagem do VAR. Esse é o segundo troféu da competição da seleção catari, e o segundo consecutivo (o outro foi na edição de 2019, vencendo o Japão pelo mesmo placar).