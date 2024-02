Após três vitórias consecutivas na Bundesliga, o Werder Bremen voltou a ser derrotado na competição. Jogando em casa, neste sábado (10), o time de Rafael Borré acabou perdendo pelo placar de 2 a 1. Mais uma vez, o atacante contratado pelo Inter começou o jogo no banco de reservas, sendo utilizado na segunda etapa pelo técnico. Mesmo com a derrota em casa, o time não corre o riscos de perder posições na tabela de classificação. O Werder ocupa o 10° lugar com 26 pontos.