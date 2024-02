Eu sei, caro leitor e cara leitora, este é o momento em que você vai olhar o calendário e pensar "peraí, o jogo do Inter não é fora de casa?". Sim, a equipe masculina joga contra o São José às 19h, pelo Gauchão. Mas a partida mais importante do Inter neste final de semana não acontece lá, e sim no Beira-Rio.