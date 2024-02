Quatro dias após assegurar sua vaga olímpica na prova de 10 quilômetros, Ana Marcela Cunha também brilhou nos 5 km, nesta quarta-feira (7), no Mundial de Esportes Aquáticos. Em Doha, no Catar, a nadadora brasileira obteve a medalha de bronze na distância mais curta e que não faz parte do programa olímpico.