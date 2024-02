As brasileiras Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut estão classificadas para os Jogos Olímpicos de Paris. A dupla garantiu vaga para disputa das águas abertas ao terminar a prova de 10 km do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, disputada na madrugada deste sábado (3), em Doha, no Catar, em 5º e 14º lugar, respectivamente.