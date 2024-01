O gaúcho Matias Papanicolau conquistou a 18ª Copa Brasil de Estreantes da Classe Optimist, finalizada neste domingo (7), na Sede Oceânica do Veleiros da Ilha, em Jurerê, Santa Catarina. Em um dia com excelentes condições, as três regatas finais da série foram realizadas, com duas vitórias do atleta do Clube dos Jangadeiros.