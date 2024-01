A Comissão Disciplinar do Campeonato Italiano agiu rápido e puniu a Udinese com um jogo com portões fechados após atos de racismo dos torcedores contra o goleiro francês Mike Maignan, do Milan, em confronto no último sábado. O jogo do dia 3 de fevereiro, diante do Monza, no Estádio Blueenergy, em Údine, será sem público. O clube ainda revelou ter identificado o primeiro torcedor envolvido nos atos e anunciou seu banimento dos jogos.