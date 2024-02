O presidente da Fifa, Gianni Infantino, lamentou novo episódio de racismo no futebol, neste sábado (20), e elevou o tom contra a discriminação nos gramados pelo mundo. Poucas horas depois de o goleiro Mike Maignan, do Milan, ser alvo de ofensas por parte de torcedores da Udinese, em jogo do Campeonato Italiano, ele defendeu a derrota "automática" para os times cujas torcidas venham a cometer atos discriminatórios.