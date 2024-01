Thiago Wild vendeu caro a derrota para o russo Andrey Rublev, número 5 do ranking da ATP. O brasileiro saiu perdendo por 2 sets a 0, levou o jogo para o tie-break, mas, mesmo lutando até o fim, acabou sendo eliminado do Aberto da Austrália com um revés por 3 a 2, parciais de 7/5, 6/4, 3/6, 4/6 e 7/6 (10-6), em Melbourne, na Austrália, em partida de 3h42min de duração.