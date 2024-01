A Inter de Milão chegará com o moral elevado para a "decisão" do Campeonato Italiano, no próximo fim de semana, no Giuseppe Meazza, diante da Juventus. Neste domingo, visitou a Fiorentina e ganhou por 1 a 0, reassumindo a liderança, com um ponta a mais que a rival de Turim e um jogo a menos. Lautaro Martínez anotou o gol do triunfo no Artêmio Franchi, em Florença, e ainda viu o goleiro Sommer evitar a igualdade ao defender um pênalti.