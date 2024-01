Com um jogador a menos desde boa parte do primeiro tempo, a Juventus segurou um empate por 1 a 1 com o Empoli, em jogo realizado neste sábado, no Allianz Stadium, em Turim, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Sendo assim, a Inter de Milão tem a chance de assumir a liderança neste domingo, quando visita a Fiorentina.