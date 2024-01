Em dia de homenagem aos seis milhões de judeus mortos no Holocausto, o Bayern de Munique, que entrou em campo com um cartaz em combate ao nazismo, derrotou o Augsburg por 3 a 2, neste sábado, na WWK Arena, em Augsburgo, pela 19ª rodada do Campeonato Alemão, com direito a gol do centroavante inglês Harry Kane.