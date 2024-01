O reencontro entre o time de vôlei do Flamengo e o Maracanãzinho, após quase dez anos sem a equipe disputar uma partida da Superliga no ginásio, aconteceu no sábado (6) e em grande estilo. O time comandado por Bernardinho derrotou o Praia Clube-MG pr 3 a 0, parciais de 25/21, 25/20 e 25/16, em 1h31min de partida, e de quebra assumiu a liderança da competição com oito vitórias em nove rodadas.