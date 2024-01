Os primeiros atletas e treinadores do Brasil, que irão participar dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, entraram na Vila Olímpica, na cidade de Gangneung, na Coreia do Sul, no domingo (14). Luiz Felipe Seixas e André Luiz Santos, do bobsled, Caue Miota e Eduardo Strapasson, do skeleton, participaram da cerimônia de boas-vindas do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e receberam seus uniformes. Eles e os treinadores Edson Bindilatti e Emílio Strapasson se juntaram ao Chefe de Missão, Matheus Figueiredo, e aos profissionais do COB na residência oficial do Time Brasil.