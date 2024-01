E Bia Haddad Maia está na segunda rodada do Australian Open. Com um vitória sofrida, como tem sido característico em suas partidas no circuito, a brasileira derrotou a tcheca Linda Fruhvirtová por 2 a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 6/2, em 2h18 min de jogo, na manhã desta segunda-feira (15).