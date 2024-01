No circuito profissional desde abril de 2019, a norte-americana Emma Navarro conquistou neste sábado (13) o primeiro título de sua carreira. Na final do WTA 250 de Hobart, na Nova Zelândia, ela venceu a experiente belga Elise Mertens por 2 a 1, parciais de 6/1, 4/6 e 7/5, em 2h48min de partida e evitou que a adversária se tornasse tricampeã da competição, repetindo as vitórias de 2017 e 2018.