O chileno Alejandro Tabilo quebrou dois tabus neste sábado (13) ao vencer o ATP 250 de Auckland. Na final, ele derrotou o japonês Taro Daniel em sets diretos, com parciais de 6/2 e 7/5, e garantiu o primeiro título da carreira no circuito profissional do tênis, além de se tornar o primeiro tenista de seu país a erguer um troféu em quadra dura desde Fernando González, campeão do ATP 250 de Pequim em 2007.