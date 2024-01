Com objetivo de elevar a performance e iniciar o Gauchão 2024 da forma mais competitiva, sete equipes entraram em campo neste sábado (6). Como a competição inicia no fim de semana dos dias 21 e 22 de janeiro, Caxias, São José, Novo Hamburgo, Brasil-Pel, Guarany-BG, Santa Cruz e Avenida enfrentaram o calor, que assolou o Rio Grande do Sul neste fim de semana, e protagonizaram confrontos equilibrados.