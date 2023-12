O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou recurso movido por Ednaldo Rodrigues e manteve o dirigente afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele tentava, na Corte superior, anular a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que o afastou do cargo. O resultado já era esperado pois a presidente do STJ, Maria Thereza, tinha histórico de decisões desfavoráveis em casos semelhantes.