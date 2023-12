Uma nova era de Mundiais de Clubes terá início em 2024. A Fifa confirmou nas últimas semanas mudança nos formatos com a ampliação do Mundial e a participação de 32 equipes, tornando-o um evento quadrienal, começando em 2025. Em compensação, será criada a Copa Intercontinental anual, com seis clubes, campeões em seus respectivos continentes.