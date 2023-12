O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, 51 anos, ainda se recupera do trauma vivido por ele e uma amiga em razão de um sequestro sofrido na região metropolitana de São Paulo. Em entrevista ao programa Fantástico, da Rede Globo, no último domingo (24), ele detalhou os momentos de pânico do qual foi vítima durante as 36 horas em que ficou preso em um cativeiro sob o domínio dos criminosos.