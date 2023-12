Lettellier, goleiro reserva do Paris Saint-Germain, e sua família viveram momentos de tensão na madrugada desta terça-feira (19). Jornais franceses informam que quatro criminosos invadiram a casa do jogador e fizeram ele, sua esposa e seus dois filhos pequenos como reféns. Segundo o Le Parisien, a mulher do jogador levou um soco no rosto enquanto segurava um dos filhos do casal no colo. De acordo com as informações, a polícia chegou rapidamente ao local e prendeu três dos bandidos.