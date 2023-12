O Girona, pequeno time da Catalunha, é o novo líder isolado do Campeonato Espanhol. Neste domingo (10), a equipe derrotou o Barcelona por 4 a 2, no estádio Olímpico, em Barcelona, e chegou aos 41 pontos. Os gols do time visitante foram de Dovbyk, Miguel, Valery Fernández e Stuani. Lewandowski e Gündogan descontaram.