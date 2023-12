Novak Djokovic iniciou a temporada 2024 com vitórias na quadra dura de Perth, na Austrália. O tenista sérvio liderou o time do seu país na estreia na United Cup diante da China. O triunfo deixa a equipe sérvia mais perto das quartas de final da competição que abre o calendário do tênis profissional e serve de preparação para o Aberto da Austrália.