A já complexa e polêmica situação da CBF ganhou uma nova frente nesta semana. O PSD, partido do senador Otto Alencar, que é aliado de Ednaldo Rodrigues — presidente destituído da confederação —, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar a decisão de destituição de Ednaldo e seus oito vice-presidentes.