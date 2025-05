Grêmio conquistou três pontos no sufoco contra o Santos

Kike Olivera fez o gol da vitória gremista na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

Enfim, veio a primeira vitória de Mano Menezes no comando do Grêmio e com boas notícias. O Tricolor passou longe de jogar bem, pelo contrário, passamos muitas dificuldades. Mas precisamos valorizar algumas coisas.

A primeira delas é o fato de não termos tomado gol. Isso tem de ser comemorado. A defesa sofreu bastante, mas não vazou.

A segunda: Alysson entrou muito bem, mais uma vez. Foi dele a jogada para o Kike Olivera, que, quando teve a oportunidade, não desperdiçou. O gol do Grêmio veio por conta desses dois jogadores. Arrisco em dizer que Alysson está pronto pra ser titular. Sempre entra muito bem nos jogos.

E a terceira é que Igor Serrote lutou muito. O lateral-direito de apenas 20 anos começou entre os 11 e contribuiu demais para a defesa, além de ser muito brigador.

O ponto fraco fica pelo meio-campo do Grêmio, que tem sérias dificuldades para criar tanto com Cristaldo quanto com Monsalve. Esses jogadores ainda estão muito abaixo do que já mostraram e precisam ser recuperados.

Mas neste domingo (4) eu quero comemorar a vitória do Grêmio, que já vinha sendo construída há dias. Dessa vez, nós saímos na frente e conseguimos segurar o resultado, que foi fundamental pra dar um salto na tabela e sair da zona incômoda que estávamos.

Ainda temos muito a melhorar, mas a vitória era fundamental pra mudar o clima da semana. O torcedor também está de parabéns por ter jogado junto com o time na Arena. Fomos 27 mil vozes incentivando o nosso time. Vamos pra cima, Grêmio!!! O 1 a 0 foi goleada!