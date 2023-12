O atleta Benjamin Kiplagat foi encontrado morto no Quênia, anunciou a polícia do país, enquanto a imprensa afirma que ele foi assassinado. Nascido no Quênia há 34 anos, Kiplagat representou Uganda em competições internacionais em provas como os 3.000 metros com barreiras, participando dos Jogos Olímpicos e Mundiais de Atletismo, entre outros eventos.